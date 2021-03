I pronostici di Serie A, 26ª giornata: i consigli di CalcioWeb, l’Inter può ipotecare lo scudetto

Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo per la 26ª giornata del campionato di Serie A. Si tratta di un turno fondamentale per gli obiettivi di Champions, Europa League e salvezza. Il turno prende il via con un vero e proprio scontro per la salvezza, in campo Spezia e Benevento che si giocano veramente tantissimo. Alle 18 l’Udinese cerca punti contro il Sassuolo, in serata il big match tra Juventus e Lazio. La Roma impegnata nel lunch match contro il Genoa, scontro per evitare la retrocessione tra Crotone e Torino, altra sfida da brividi tra Fiorentina e Parma. Trasferta insidiosa per il Milan con il Verona, chiudono Samp-Cagliari e Napoli-Bologna. Lunedì la sfida che non ha bisogno di presentazioni tra Inter e Atalanta.

I pronostici di Serie A, 26ª giornata

JUVENTUS-LAZIO OVER – Una partita aperta a qualsiasi risultato. I bianconeri sono reduci dal successo contro lo Spezia e credono ancora allo scudetto ma devono vincere anche contro la compagine di Simone Inzaghi.

ROMA-GENOA OVER – Non è una partita per nulla scontata. I giallorossi sono superiori dal punto di vista tecnico, ma i rossoblu sono una delle squadre più in forma dopo l’arrivo in panchina di Ballardini.

CROTONE-TORINO X2 – I granata sono più forti ed i calabresi sono in crisi ma Davide Nicola deve fare i conti con una vera e propria emergenza a causa dei casi da Coronavirus.

VERONA-MILAN 12 – Anche in questo caso partita aperta a qualsiasi risultato. Sarà la prova del 9 per i rossoneri con l’obiettivo di confermare le speranze scudetto.

NAPOLI-BOLOGNA 1 – Stagione troppo altalenante degli azzurri che però contro il Bologna possono conquistare bottino pieno.

INTER-ATALANTA OVER – Può essere la sfida decisiva per Antonio Conte con l’obiettivo di avvicinarsi sempre di più allo scudetto. L’Atalanta è l’avversario più pericoloso.

LE ALTRE PARTITE: