I pronostici di Serie A, 27ª giornata: trasferte insidiose per le big, vince l’Atalanta

Si torna in campo per la 27ª giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo per scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Il turno prende il via con la gara tra Lazio e Crotone, due squadre in corsa per obiettivi diversi, in serata l’Atalanta in campo contro lo Spezia. La giornata di sabato si apre con l’interessante sfida tra Sassuolo e Verona, la Fiorentina in trasferta contro il Benevento, mentre in serata Genoa-Udinese. Nel lunch match di domenica in campo Bologna e Sampdoria, alle 15 trasferte per Roma e Inter contro Parma e Torino, la Juventus sul campo del Cagliari, infine il big match tra Milan e Napoli.

I pronostici di Serie A, 27ª giornata

ATALANTA-SPEZIA 1 + OVER – La squadra di Gasperini deve riscattare la sconfitta contro l’Inter, è nettamente superiore allo Spezia e può vincere con ampio margine.

SASSUOLO-VERONA GOAL – Si affrontano due compagini protagoniste di una stagione sorprendente, merito di due allenatori che non rinunciano mai a giocare. Entrambe possono andare in gol.

PARMA-ROMA X2 – Per i padroni di casa è una delle ultime chance di rientrare in corsa per la salvezza, i giallorossi sono reduci dall’entusiasmante successo in Europa League e possono tornare a casa con un risultato positivo.

TORINO-INTER X2 – Non è una partita facile per la capolista. I granata sono alla disperata ricerca di punti per la salvezza, il rendimento delle ultime partite è stato condizionato dai casi di Coronavirus ma Nicola può contare su recuperi importanti.

CAGLIARI-JUVENTUS 2 – I bianconeri possono concentrarsi sul campionato dopo l’eliminazione in Champions League, non può sbagliare contro una squadra in ripresa.

MILAN-NAPOLI GOAL – E’ una partita aperta a qualsiasi risultato. I rossoneri hanno ‘sulle spalle’ una partita in più di Europa League e sono stati limiti da una serie di indisponibilità. La squadra di Gennaro Gattuso ha intenzione di rientrare in corsa per obiettivi importanti della classifica.

