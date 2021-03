I risultati di Europa League, gli ottavi: colpi di Arsenal e Villarreal, tutto facile per Ajax e Tottenham

Si sono giocate le partite degli ottavi di finale di Europa League, tante indicazioni e risultati anche a sorpresa in vista del ritorno. Ottimo risultato del Milan che ha pareggiato 1-1 sul campo del Manchester United, la Roma è da impazzire e domina contro lo Shakhtar, 3-0 il risultato. Tutto facile per l’Ajax contro lo Young Boys, gli olandesi hanno dominato in lungo ed in largo. Colpo grosso del Villarreal, molto bene il Granada che ha superato il Molde. Kane trascina il Tottenham con una doppietta, con un piede e mezzo ai quarti di finale anche Arsenal che ha vinto 1-3 contro l’Olympiacos. Pareggio tra Slavia Praga e Rangers, finisce 1-1.

I risultati di Europa League, gli ottavi