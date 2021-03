Il figlio di Nedved rincara la dose: “Materazzi? 10 anni fa…”

Continua il botta e risposta tra la famiglia Nedved e Marco Materazzi. L’intervista a DAZN del dirigente della Juventus ha scatenato più di qualche reazione: “Mi fa effetto vedere dopo 3000 e passa giorni lo scudetto sulla maglia della Juventus. Mio figlio andava alle medie, ora guida la macchina e va all’università e lo scudetto è ancora nostro”. Immediata è arrivata la risposta dell’ex difensore dell’Inter: “Pavel, a tuo figlio auguriamo di veder vincere anche la Champions League prima che finisca gli studi: la meriterebbe. I miei hanno visto sia quella che il Mondiale mentre facevano l’asilo e le elementari!”.

La risposta del figlio di Nedved

Il figlio di Nedved ha dimostrato nel corso degli anni l’amore nei confronti della Juventus e ha deciso di rispondere per le rime: “c’è chi si accontenta di un solo trofeo ogni decade e chi in 10 anni ha vinto 18 trofei e ha ancora fame”. La Juventus rischia seriamente di dover abbandonare lo scettro in Italia, la sconfitta in campionato contro il Benevento ha allontanato tantissimo le speranze di scudetto. I punti di distacco dall’Inter sono 10 con lo stesso numero di partite e anche il Milan ha fatto meglio dei bianconeri. I nerazzurri sono i netti favoriti alla vittoria finale, nel frattempo l’ambiente è sempre più caldo.