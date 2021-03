Sospiro di sollievo per Andrea Cossu dopo l’incidente. L’ex calciatore del Cagliari (adesso nell’area scouting del club sardo) è stato dimesso dall’ospedale Businco. Il classe 1980 era stato ricoverato d’urgenza sabato 20 febbraio dopo un brutto incidente stradale. Cossu è rimasto qualche giorno in rianimazione, poi ha subito un’operazione per alcuni punti di sanguinamento ai polmoni. Oggi sono arrivate le dimissioni, il dirigente adesso potrà tornare a seguire la squadra, ovviamente dovrà ancora mantenere il riposo e sottoporsi a visite periodiche. La squadra ha ritrovato fiducia dopo il successo nello scontro salvezza contro il Crotone, l’arrivo dell’allenatore Semplici potrebbe risultare decisivo per l’ultima parte di stagione.