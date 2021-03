L’Inter ha effettuato uno scatto molto importante in classifica dopo la vittoria della 24esima giornata del campionato di Serie A, netto successo con il risultato di 3-0 contro il Genoa, ma soprattutto arrivano interessanti notizie anche sul futuro del club. Il grande protagonista è stato come al solito l’attaccante Lukaku, il belga ha aperto le marcature, poi Darmian e Sanchez hanno chiuso definitivamente i conti. Il distacco sul Milan non è cambiato, mentre la squadra di Antonio Conte è riuscita ad allungare sulla Juventus, i bianconeri non sono andati oltre il pareggio contro l’Hellas Verona. Le ultime settimane sono state caldissime anche sul fronte societario e le notizie hanno sicuramente preoccupato i tifosi.

Il futuro dell’Inter, la situazione

Dopo il successo dell’Inter contro il Genoa è arrivata un’altra bella notizia per Zhang. Come riporta la rosea il proprietario del club nerazzurro ha infatti venduto il 23% di Suning.com a due controllate statali, Kunpeng Capital e Shenzhen International. Il valore è stato rispettivamente dell’8% e del 15%, il costo dell’operazione è di 14,8 miliardi di yuan, al cambio 1,9 miliardi di euro. Suning continua a controllare il 21,84% delle azioni.

“L’introduzione di azionisti strategici statali è utile per la società per rafforzare la costruzione di base della vendita al dettaglio in tutti gli scenari e migliorare l’efficienza operativa e la redditività delle risorse e delle attività dell’azienda. L’operazione è in linea con le esigenze di sviluppo strategico e avrà un impatto positivo sullo sviluppo futuro della società”.

Zhang ha confermato la volontà di puntare ancora sull’Inter, nonostante la ricerca di nuovi soci per migliorare la condizione economica del club. Nel frattempo è arrivato denaro liquido che potrebbe essere impiegato per l’Inter e l’eventuale vittoria dello scudetto porterebbe maggiore forza con l’intenzione di confermarsi anche a livello internazionale.