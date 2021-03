Juventus, i 5 motivi del fallimento: tutti i colpevoli della stagione da dimenticare

E’ un vero e proprio fallimento. Dopo il dominio nella ultime stagioni la Juventus ha registrato un netto passo indietro e rischia di chiudere il 2020/2021 con tante delusioni. L’eliminazione in Champions League è ancora dura da accettare, la squadra di Andrea Pirlo è stata eliminata da un avversario nettamente inferiore come il Porto, in campionato può contare forse sulla squadra più forte ma il distacco sull’Inter è pesantissimo (10 punti), anche il Milan ha fatto meglio e la qualificazione in Champions League è a serio rischio considerando il rendimento di Atalanta e Napoli, anche la Roma è pienamente in corsa. I motivi del fallimento sono 5, secondo le valutazioni di CalcioWeb

LA SCELTA DI ANDREA PIRLO – La decisione di affidare la panchina ad Andrea Pirlo è stata sicuramente azzardata. Non mettiamo in dubbio le qualità dell’ex centrocampista, ma iniziare la carriera da tecnico con così tante responsabilità non è mai una scelta azzeccata. La pressione è stata subito altissima e Pirlo non è riuscito a gestire alcune situazioni calde, soprattutto dal punto di vista tecnico. Con un allenatore di ‘esperienza’ la Juventus sarebbe ancora in corsa lo scudetto.

IL CALCIOMERCATO – Le ultime sessioni di calciomercato non sono state entusiasmanti. Il club bianconero ha investito, ma sono arrivati calciatori in ruoli già coperti. Pirlo può contare su tantissimi esterni offensivi, mentre si trova scoperto a centrocampo. La mediana è stato il vero punto debole, manca un calciatore di qualità, il ‘Pirlo’ della situazione. Anche nel ruolo di centrale la squadra è un pò scoperta, gli infortuni hanno fatto emergere i problemi in difesa.

LA DIRIGENZA – Il presidente Agnelli è forse quello che ha maggiori responsabilità. Negli ultimi anni ha dimostrato grandissime qualità, ma le scelte effettuate negli ultimi mesi non sono state azzeccate. La più grave è stata quella di affidare la panchina ad un allenatore inesperto come Pirlo, con un tecnico di categoria la Juventus sarebbe ancora in lotta per lo scudetto e magari anche ai quarti di finale di Champions League. Nonostante qualche carenza la squadra è molto forte.

CRISTIANO RONALDO – Non stiamo assolutamente mettendo in dubbio le qualità di Cristiano Ronado che continua ad essere uno dei migliori calciatori al mondo. Ma l'acquisto da parte della Juventus lascia comunque perplessi. Il portoghese è stato preso per vincere la Champions League e l'obiettivo è fallito. L'ingaggio è pesantissimo e la vittoria degli ultimi campionati non giustifica il sacrificio, anche dal punto di vista del merchandising non ha portato gli effetti sperati, nonostante la partenza sprint con la vendita delle magliette.

NEDVED E PARATICI – Anche in questo caso le mosse degli ultimi anni sono state quasi perfette, ma quelle degli ultimi mesi non sono state convincenti. In particolar modo le operazioni sul fronte mercato sono finite sul banco degli imputati con l'arrivo di calciatori che non si sono confermati funzionali al gioco di Andrea Pirlo.