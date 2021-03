Juventus-Porto, Nedved perde la testa: spacca un cartellone con un calcio [VIDEO]

Bruttissima eliminazione in Champions League della Juventus che potrebbe portare pesanti conseguenze per il futuro, ma anche tensione come dimostra la reazione di Pavel Nedved. I bianconeri non sono riusciti a ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Porto (2-1) e nonostante il successo al ritorno (3-2 dopo i tempi supplementari) hanno dovuto salutare la competizione. Si tratta di un vero e proprio fallimento per una squadra che era partita con ambizioni importanti. Anche in campionato la situazione non è delle migliori, anzi il distacco dall’Inter è pesantissimo e non sembrano esserci i margini per pensare ad una rimonta, rimane la Coppa Italia ma anche in questo caso il successo contro l’Atalanta non è per nulla scontato.

La reazione di Nedved

Il rendimento della Juventus può essere considerato sempre più deludente e i tifosi si sono infuriati per le prestazioni della squadra, sul banco degli imputati sono finiti principalmente l’allenatore Andrea Pirlo e l’attaccante Cristiano Ronaldo. Il tecnico non ha grosse responsabilità, è stato lanciato in un ruolo più grande di lui, almeno in questo momento. Il portoghese non è riuscito a fare la differenza nelle due partite contro il Porto ed in più è stato responsabile dell’errore in barriera sul gol su punizione che ha deciso la qualificazione. Al fischio finale si è registrata anche la furia di Pavel Nedved, il dirigente della Juventus ha sfogato tutta la rabbia contro un cartellone. L’episodio ha creato tantissime reazioni, l’ex calciatore non è nuovo a queste sfuriate. In basso il VIDEO.