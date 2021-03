La Juventus è reduce dal successo in campionato contro lo Spezia, nel frattempo arriva una notizia importante su McKennie. Il club bianconero ha conquistato tre punti d’oro nella sfida del massimo torneo italiano, la compagine di Andrea Pirlo ha superato quella di Italiano con il punteggio di 3-0. Non è stata una partita semplice, in particolar modo nel primo tempo i bianconeri hanno incontrato tantissime difficoltà, gli ingressi di Morata e Bernardeschi hanno permesso di cambiare passo. Proprio lo spagnolo ha aperto le marcature, poi in rete Chiesa e Cristiano Ronaldo. Buona la prova di McKennie che si candida ad essere un grande protagonista per il futuro.

La Juventus ha piazzato il colpo McKennie

La Juventus è rimasta stregata da McKennie e ha deciso di riscattare il calciatore. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Weston McKennie, dalla società tedesca FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., per un corrispettivo di € 18,5 milioni, pagabile in tre esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore dello Schalke un corrispettivo fino ad ulteriori € 6,5 milioni. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025”. Il club bianconero ha piazzato un grandissimo colpo sia dal punto di vista economico che tecnico. Lo statunitense ha dimostrato di essere un vero e proprio jolly, può essere impiegato in diverse zone del campo. Si sta mettendo in mostra sulla fascia sinistra ma può essere utilizzato anche da mezzala ed in fase più avanzata. Affare anche dal punto di vista economico per un calciatore ancora giovanissimo (classe 1998) ed in grado di portare anche un’eventuale plusvalenza molto importante.