La Juventus non ha convinto nella partita della 25esima giornata del campionato di Serie A, ma ha conquistato tre punti importanti per provare a tornare in corsa per la corsa scudetto, adesso la pressione è tutta su Milan e Inter che dovranno rispondere. Lo Spezia non ha comunque demeritato nonostante la sconfitta, è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La squadra bianconera ha disputato un primo tempo veramente negativo, poi è salita in cattedra nella ripresa e i cambi hanno dato ragione al tecnico Pirlo. Al 61′ entrano Bernardeschi e Morata, passa un minuto e sono protagonisti del gol del vantaggio dello spagnolo. L’ex Fiorentina è inarrestabile sulla fascia e serve a Chiesa il pallone del raddoppio. Nel finale Cristiano Ronaldo la chiude in contropiede, poi Galabinov sbaglia un rigore. Finisce 3-0.

Juventus-Spezia, le pagelle di CalcioWeb

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 7; Danilo 6.5, Demiral 6, Alex Sandro 6, Frabotta 5.5; Chiesa 7, Bentancur 5.5, Rabiot 6, McKennie 6; Kulusevski 6, Ronaldo 7. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Ramsey 6, Morata 7, Bernardeschi 7.5, Di Pardo s.v., Dragusin, Fagioli, Peeters, Ake. All.: Pirlo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6; Vignali 4.5, Terzi 5.5, Erlic 5, Marchizza 6; Sena 5.5, Maggiore 6, Estevez 6; Farias 5.5, Nzola 6, Gyasi 6. A disp.: Zoet, Acampora 6, Ricci, Galabinov 4.5, Agoume s.v., Bastoni s.v., Ferrer, Chabot, Verde 6, Ismajli, Agudelo, Piccoli. All.: Italiano.