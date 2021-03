La classifica CIES: è Cristiano Ronaldo il migliore nel primo trimestre del 2021

Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato dunque il momento dei bilanci. Secondo il CIES è Cristiano Ronaldo il miglior calciatore nel primo trimestre del 2021. Il portoghese è riuscito comunque ad emergere nonostante la brutta stagione della Juventus, in campionato i bianconeri sono reduci dalla pessima prestazione contro il Benevento, la sconfitta con il risultato di 0-1 ha praticamente allontanato le chance di vincere lo scudetto. Cristiano Ronaldo ha realizzato 23 gol in 24 partite con 5 rigori realizzati, il rendimento è praticamente di una rete a partita.

La classifica CIES

L’osservatorio calcistico ha messo a confronto le prestazioni dei calciatori che sono stati impiegati per almeno i due terzi delle gare dal 1° gennaio 2021 ad oggi. CR7 è quinto nei top-5 campionati e in Italia è in vantaggio su Insigne e Brozovic. L’attaccante dell’Inter Lukaku è fuori dalla top-20. Nel dettaglio in Italia Cristiano Ronaldo ha ottenuto il punteggio più alto (89,3), seguito da Insigne (87) e Brozovic (85,4). Poi Gosens (85,2), Luis Alberto (84,6) e Gianluca Mancini della Roma (83,5). A livello europeo al primo posto c’è Messi (92.5) davanti a Robert Lewandowski (89.5), al secondo posto con lo stesso punteggio di Jorginho (89.5) del Chelsea. Sorprende l’assenza di Lukaku, mentre Lautaro Martinez è sedicesimo (74,5). Assente anche Ibrahimovic a causa dello scarso minutaggio.