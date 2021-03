La Juventus su Aguero: i bianconeri fiutano l’affare, l’argentino si libera a giugno

Aguero si candida ad essere il pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato, sull’argentino si è messa in fila anche la Juventus. Il Kun è in scadenza di contratto a giugno e con il Manchester City non esistono i margini per raggiungere l’accordo per il rinnovo del contratto, le trattative si sono infatti interrotte. L’ultima stagione è stata sfortunata a causa di qualche problema fisico, ma il valore del calciatore non è assolutamente in discussione. L’acquisto di Aguero può rappresentare un affare dal punto di vista tecnico ma anche economico, per questo motivo sono già tanti i club che hanno chiesto informazioni.

La Juventus su Aguero

Le squadre europee più importanti si sono messe a caccia di Aguero e hanno avviato i contatti con l’agente del calciatore. In particolar modo la Juventus è alla ricerca di un big per il ruolo di attaccante, è la condizione di Cristiano Ronaldo per rimanere in bianconero anche nella prossima stagione. Il sogno è Benzema, ma strappare il francese al Real Madrid non sarà facile, anche in caso di arrivo ai Blancos di Haaland. Sembra molto più semplice piazzare il colpo Aguero per la Juventus, in primo luogo perché non servirà passare dalla squadra di appartenenza, ma anche perché l’argentino vorrebbe provare l’esperienza italiana. La Juventus è una grande squadra e Aguero non avrebbe problemi ad accettare la destinazione.