Le notizie del giorno, lite in casa Benevento. Il futuro di Mbappé e Ibrahimovic torna in Nazionale

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Dopo lo sfogo di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli è arrivato anche quello del fratello Roberto con il Benevento. Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’ la vigilia della partita del campionato di Serie A contro lo Spezia è stata turbata da uno scontro tra due compagni di squadra, Schiattarella ed Insigne. L’alterco sarebbe nato dopo un duro intervento di gioco. Dopo vari tentativi di riportare la calma, l’allenatore Filippo Inzaghi è stato costretto ad escludere entrambi dalla lista dei convocati, la decisione è stata presa in accordo con il direttore sportivo Foggia ed il presidente Vigorito. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il ct Didier Deschamps ha parlato di Mbappé nel corso della sua partecipazione al programma “Football Show” su BeIN Sport e ha fornito interessanti indicazioni: “È un privilegio che sia francese ed è molto positivo per il calcio francese che sia al Psg e in Ligue 1. Poi sarà lui scegliere se giocare in Spagna, Italia o Inghilterra. È un giocatore straordinario che vuole vincere titoli. Ora sta bene a Parigi. Tutte le scelte sono buone all’inizio, è dopo che ci rendiamo conto se lo siano state davvero”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Ibrahimovic potrebbe tornare a vestire la maglia della Svezia e potrebbe farlo già a fine mese, in particolar modo per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Georgia e Kosovo e per l’amichevole contro l’Estonia. “Il dialogo con Zlatan continua”, ha comunicato il portavoce della Federazione, Jakob Kakembo Andersson. L’elenco dei convocati è previsto per il 16 marzo e la situazione sarà sicuramente più chiara. Ibra non indossa la maglia della Svezia da Euro 2016. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).