Lutto nel calcio: è morto per Covid l’ex calciatore e allenatore Vanacore, aveva 45 anni

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio italiano: è morto all’età di 45 anni il vice allenatore della Cavese, Antonino Vanacore. Era ricoverato a causa del Coronavirus presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il 3 marzo il trasferimento a Frattamaggiore in rianimazione. Nelle ultime ore la situazione è precipitata, poi il decesso. La conferma è arrivata direttamente dal club con un comunicato ufficiale. “La Cavese 1919 comunica con immenso dolore, la scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore. Alla sua famiglia l’abbraccio e la vicinanza della società, della squadra e di tutto il popolo Aquilotto. Ciao Antonio, uomo e professionista insostituibile”.

Chi era Antonino Vanacore

Antonino Vanacore è stato un ex calciatore, protagonista con tante maglie. Si è messo in mostra dalla Serie D alla Serie B indossando le maglie di Puteolana, Licata, Matera, Corigliano, Acri, Casertana, Benevento, Catanzaro, Juve Stabia, Marcianise, Potenza, Melfi, Rossanese e Castrovillari. La carriera è iniziata dal 1991, mentre l’ultima avventura è stata nel 2013 con il Castrovillari in Serie D. Il punto più alto della carriera è stato con il Catanzaro nella stagione 2004-2005, totalizzando 22 partite nel campionato cadetto. Ha giocato nel ruolo di difensore. Attualmente ricopriva il ruolo di vice allenatore della Cavese, al fianco di Campilongo.