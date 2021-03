Maradona jr. scatena il caos: “non allenerei la Juve manco morto”

Sono arrivate delle dichiarazioni destinate a far discutere: stiamo parlando di Maradona jr., figlio di Diego Armando. L’argomento è stato come al solito la Juventus e le polemiche sono sempre dietro l’angolo. I bianconeri sono reduci dal successo in campionato contro il Cagliari e sono ancora in corsa per lo scudetto, ma servirà una propria impresa per raggiungere l’obiettivo. Cristiano Ronaldo ha risposto alla critiche con una grandissima prestazione, il portoghese ha realizzato una tripletta e si è subito messo alle spalle la delusione per la mancata qualificazione ai quarti di Champions League.

Il figlio di Maradona punge la Juventus

Nel frattempo Maradona jr. ha portato tantissime reazioni dopo alcune dichiarazioni del figlio dell’ex Pibe de Oro. In collegamento durante la trasmissione Tiki Taka, Maradona ha lanciato qualche frecciata: “in futuro mi piacerebbe diventare allenatore. Se mi offrissero la panchina della Juve? Manco morto!”. Poi è arrivata la precisazione: “Era solo una battuta, fermo restando che ci sono diecimila squadre e non vedo perché dovrei allenare proprio i bianconeri. Poi non credo Agnelli mi prenderebbe…”. Le frasi hanno scatenato motivo di discussione, in particolar modo si è registrato un vero e proprio scontro tra tifosi sui social.