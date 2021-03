Mario Alberto Santana non ha intenzione di fermarsi, a 39 anni si conferma in grandissima forma ed in grado di fare la differenza anche in un campionato difficile come quello di Serie C. E’ un calciatore del Palermo e l’obiettivo è quello di portare il club siciliano a raggiungere obiettivi prestigiosi, nel breve periodo di qualificarsi per i playoff e poi lottare per la promozione. Il calciatore ha deciso il derby contro il Catania e regalato una gioia immensa ai tifosi rosanero, la classifica è positiva con la squadra che occupa la nona posizione. Le prossime partite saranno decisive e l’obiettivo è confermarsi nelle prime 10 posizioni.

La storia di Mario Alberto Santana

Grazie al gol realizzato ieri Mario Alberto Santana è diventato un vero e proprio idolo per il Palermo: è infatti il primo giocatore nella storia del Palermo ad andare in gol in tutte le categorie, dalla Serie A alla Serie D. La prima vera avventura da calciatore è stata al San Lorenzo, si è messo subito in mostra come un ottimo prospetto. Tanti club di Serie A apprezzano le sue qualità e indossa le maglie Venezia, Palermo, Chievo (in prestito), poi il ritorno in rosanero. L’esperienza più importante come numero di presenze è con la Fiorentina, poche apparizioni con il Napoli. Altri prestiti al Cesena e al Torino, poi il Genoa, l’Olhanense, il Frosinone e la Pro Patria. Infine il Palermo con l’obiettivo di conquistare la Serie B.