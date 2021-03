Pirlo jr. ricorda Daniel Guerini: “fratello, ricordi quel sogno…” [FOTO]

Continuano ad arrivare tantissimi messaggi di cordoglio per la morte di Daniel Guerini, giovane calciatore della primavera della Lazio deceduto ieri sera dopo un terribile incidente. Il giocatore era a bordo della sua auto in compagnia di due coetanei, poi lo scontro con una Mercedes Classe A: il calciatore è morto, i due giovani sono stati trasportati all’ospedale in codice rosso mentre l’altro conducente non ha riportato ferite ma solo un grande spavento. Sono arrivate tantissime reazioni, immediato il ricordo di Lazio e Torino, oggi la commovente lettera dell’agente Luca Antonini.

Il figlio di Pirlo ricorda Daniel Guerini

Daniel Guerini era legato da un rapporto di grande amicizia con il figlio di Andrea Pirlo, Nicolò ha deciso di pubblicare una Stories su Instagram. “Fratello ti ricordi quel sogno di formare quel centrocampo io te e Franky”, il riferimento è a Franco Tongya, ex bianconero ed amico di entrambi. “Tutte le parole su quanto ci saremmo divertiti quest’estate, a breve dovevamo prendere la casa… Solo con un audio riuscivi a farmi ridere. La tua scomparsa mi ha scioccato. Dicevi sempre che ero il tuo talento.. Quanta pazienza alla Play, ero proprio scarso eh… Ti voglio bene. Ti porterò sempre con me. Riposa in pace amico mio. Ciao Guero”, ha concluso il figlio di Pirlo.