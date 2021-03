Serie A, la corsa salvezza: due squadre in caduta libera ed altre in netta ripresa

Non solo la corsa scudetto, sono arrivate indicazioni per per la zona basse della classifica: sono tante le squadre in lotta per evitare gli ultimi tre posti. Il Crotone ha dovuto fare i conti con la sconfitta contro la Lazio, la squadra di Cosmi si è però confermata in netta ripresa. Passo falso per lo Spezia contro l’Atalanta, il divario in campo si è dimostrato molto ampio. In grossa difficoltà il Benevento che ha perso in casa lo scontro salvezza contro la Fiorentina, la dirigenza ha confermato la fiducia nei confronti di Filippo Inzaghi, ma servirà un cambio di passo immediato. Pareggio tra Genoa e Udinese, torna in corsa il Parma dopo il successo contro la Roma. Sconfitta casalinga per il Torino e per il Cagliari contro la Juventus.

Serie A, la corsa salvezza

CROTONE 15 PUNTI – E’ la prima candidata alla retrocessione, ma si è dimostrata in netta ripresa con l’arrivo di Serse Cosmi in panchina. La squadra ha dimostrato carattere e ha perso solo nel finale contro un avversario nettamente superiore come la Lazio. Il successo contro il Torino ha riportato fiducia, ma servirà conquistare una serie di risultati positivi nelle prossime partite. Il calendario lascia aperta la speranza salvezza con tre scontri diretti nelle prossime quattro.

CROTONE-BOLOGNA

NAPOLI-CROTONE

SPEZIA-CROTONE

CROTONE-UDINESE

PARMA 19 PUNTI – Dopo alcune buone prestazioni è riuscita a conquistare bottino pieno contro un avversario molto forte come la Roma, segno che la compagine di D’Aversa è attrezzata per raggiungere l’obiettivo salvezza. E’ stata la squadra più sfortunata considerando i tantissimi infortuni, ma le ‘riserve’ si sono fatte trovare pronte. Il calendario sorride nelle prossime quattro, tranne la partita contro il Milan.

PARMA-GENOA

BENEVENTO-PARMA

PARMA-MILAN

CAGLIARI-PARMA

TORINO 20 PUNTI – La sconfitta contro l’Inter è dolorosa perché immeritata. Deve recuperare due partite, quindi potenzialmente può tirarsi fuori dalla zona rossa. Ma la classifica continua ad essere preoccupante e nelle prossime partite non potrà commettere passi falsi. Il rendimento è stato condizionato dai casi di Coronavirus. L’intenzione è quella di conquistare bottino pieno nelle prossime due partite.

TORINO-SASSUOLO

SAMPDORIA-TORINO

TORINO-JUVENTUS

UDINESE-TORINO

CAGLIARI 22 PUNTI – Contro la Juventus è arrivata una brutta sconfitta, non tanto per il risultato quanto per la prestazione nel primo tempo. L’arrivo in panchina di Semplici ha compattato il gruppo, si rischia di meno e la squadra è più concreta. Cresce già l’attesa per lo scontro diretto contro lo Spezia.

SPEZIA-CAGLIARI

CAGLIARI-VERONA

INTER-CAGLIARI

CAGLIARI-PARMA

BENEVENTO 26 PUNTI – E’ in caduta libera e l’inizio di stagione scoppiettante è un lontano ricordo. La posizione di Filippo Inzaghi non è al momento in discussione, ma la dirigenza si aspetta un cambio di passo e ha deciso di mandare la squadra in ritiro. La sconfitta contro la Fiorentina è pesantissima e rischia di condizionare il percorso verso la salvezza. Il calendario di certo non aiuta con quattro partite molto difficili.

JUVENTUS-BENEVENTO

BENEVENTO-PARMA

BENEVENTO-SASSUOLO

LAZIO-BENEVENTO

SPEZIA 26 PUNTI – La squadra di Italiano non sta attraversando un buon momento e rischia tantissimo anche nelle prossime partite. La gara contro l’Atalanta è stata proibitiva, nelle prossime quattro gare si deciderà molto per le ambizioni di salvezza.

SPEZIA-CAGLIARI

LAZIO-SPEZIA

SPEZIA-CROTONE

BOLOGNA-SPEZIA

LE ALTRE SQUADRE – Genoa e Fiorentina sembrano tranquille ma non sono ancora certe della permanenza. In particolar modo i viola hanno effettuato uno scatto forse decisivo dopo la vittoria nello scontro con il Benevento. Il Genoa è reduce dal pareggio contro l’Udinese e ha dimostrato di essere in salute. Nessun problema per Bologna, Sampdoria e Udinese.

GENOA

PARMA-GENOA

GENOA-FIORENTINA

JUVENTUS-GENOA

MILAN-GENOA

FIORENTINA