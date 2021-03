Serie C, Mokulu del Ravenna sospeso dopo un controllo antidoping

Il Ravenna ha ricevuto dalla Procura Nazionale Antidoping una richiesta di sospensione cautelare nei confronti del calciatore Benjamin Mokulu, il provvedimento è stato richiesto dopo un controllo antidoping effettuato il 18 febbraio 2021. Il club ha dichiarato che la sostanza contestata è contenuta in una pomata consegnata senza prescrizione, per il trattamento di lesioni della pelle. Il comunicato del Ravenna: “La società comunica di avere ricevuto dalla Procura Nazionale Antidoping una richiesta di sospensione cautelare nei confronti del calciatore Benjamin Mokulu in seguito ad un controllo antidoping di routine effettuato il 18 febbraio u.s. La sostanza contestata, clostebol metabolita, è contenuta in una pomata ad uso topico di libera vendita in farmacia, senza alcuna prescrizione medica, per il trattamento delle lesioni della pelle. Un semplice farmaco che il giocatore, in assoluta buona fede, avrebbe assunto autonomamente per curare in casa una lieve ferita al piede che non riusciva a rimarginarsi.

Un’azione effettuata inconsciamente in un periodo in cui il calciatore era fuori causa per infortunio, tuttavia, senza avere preventivamente informato il medico sociale, contrariamente a quanto previsto dal regolamento interno che la società ha fatto sottoscrivere a tutti i tesserati ad inizio stagione. Fermo restando l’assoluta e ferma condanna di qualsiasi pratica illegale atta all’alterazione del risultato sportivo, la società rimane in attesa delle contro analisi nella consapevolezza che l’incauta pratica del proprio tesserato sia stata eseguita in buonafede e non con l’obiettivo di alterare le proprie prestazioni. La società rimane ovviamente a disposizione delle autorità per le verifiche del caso ed al contempo valuterà la tutela dei propri interessi nelle sedi opportune”.

Chi è Benjamin Mokulu

Benjamin Mokulu Tembe è un calciatore belga naturalizzato congolese, attaccante del Ravenna in prestito dal Padova. Si tratta di una prima punta, forte fisicamente ed in grado di fare reparto da solo, bravissimo anche nel gioco aereo. Inizia la carriera dalle giovanili del Brussels, poi viene convocato per la prima squadra, viene mandato in prestito all’Union Saint-Gilloise. Si mette in mostra con l’Ostenda, realizzando ben 19 gol in 45 partite. Poi tante altre avventure: Lokeren, Malines, il prestito al Bastia. Gira anche l’Italia, le prime squadre sono state Frosinone e Cremonese. Esperienze altalenanti con Carpi, Juventus U23 e Padova, infine il prestito proprio al Ravenna. Può vantare anche due presenze e una rete con l’Under 21 belga, decide poi di scendere in campo con il suo paese d’origine: il Congo.