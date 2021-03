Van Basten scatena le reazioni: “il Napoli rubò lo scudetto del 1990, titolo vinto negli uffici”

L’intervista che è destinata a scatenare le reazioni. Marco Van Basten ha alzato un vero e proprio polverone, sono arrivate accuse nei confronti del Napoli ed il riferimento è allo scudetto vinto dagli azzurri nel 1990. L’ex calciatore olandese non ha di certo dimenticato la delusione ed è tornato a parlare di quel campionato perso nel finale dal suo Milan a discapito proprio del Napoli. Nel mirino le decisione arbitrali, decisive secondo Van Basten per la corsa al titolo, gli azzurri riuscirono a festeggiare con due punti di vantaggio sul Milan (51 contro 49 punti, poi a 44 punti Inter e Juventus).

Le accuse di Van Basten al Napoli

L’ex Milan Van Basten ha deciso di parlare senza peli sulla lingua, sono arrivate pesanti dichiarazioni contro il Napoli in un’intervista ad As: “Scudetto del 1990? Hanno fatto tutto il possibile per darlo al Napoli. Le nuove regole permettevano di partecipare alla Coppa dei Campioni sia ai vincitori dell’anno prima, sia ai vincitori del campionato. Noi avevamo vinto la Coppa dei Campioni e fecero di tutto per non farci vincere il campionato e mandare due squadre italiane nella massima competizione europea”.

Poi i dettagli delle accuse: “Furono incredibili gli scandali arbitrali contro Milan, Inter e Verona mentre c’erano costanti favori per il Napoli. La partita che gli è stata regalata a Bergamo contro l’Atalanta per l’episodio di Alemao fu qualcosa di tremendo. Il Napoli ha vinto quello scudetto negli uffici”.