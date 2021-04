Atalanta, Gasperini deferito: insulti per un controllo antidoping a sorpresa

Sono stati pubblicati gli squalificati del campionato di Serie A, l’attaccante Zlatan Ibrahimovic è stato fermato per una giornata a causa delle proteste nei confronti dell’arbitro. Nel frattempo l’allenatore dell’Atalanta Gasperini è stato deferito in seguito ad insulti per un controllo antidoping a sorpresa. Sono stati richiesti 20 giorni di squalifica dal procuratore antidoping Pierfilippo Laviani per aver “insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi”.

Cosa rischia Gasperini

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha violato l’art.3 comma 3 del codice e dovrà presentarsi davanti al tribunale nazionale antidoping il 10 maggio prossimo. L’allenatore rischia una squalifica con la possibilità di saltare le ultime tre partite di campionato più la finale di Coppa Italia contro la Juventus. L’episodio si è verificato il 7 febbraio scorso: al campo di allenamento dell’Atalanta si è presentato un ispettore per un controllo antidoping a sorpresa. Il comportamento di Gasperini ha indotto il procuratore Laviani a contestare l’infrazione, è stato proposto il patteggiamento ma l’allenatore dell’Atalanta ha rifiutato.