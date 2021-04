Chi è Albert Sambi Lokonga, il centrocampista nel mirino del Milan

Albert Sambi Lokonga si candida a diventare un futuro protagonista delle prossime stagioni, il calciatore è finito nel mirino del Milan. Il club rossonero programma il futuro e segue con grande attenzione i migliori talenti i giro per il mondo, l’intenzione del club rossonero è quello di realizzare plusvalenze, si tratta di un aspetto fondamentale considerando i gravi problemi economici che si sono accentuati dall’inizio della pandemia. Il direttore sportivo dell’Anderlecht, Peter Verbeke ha parlato del calciatore a La Dernière Heure: “Ha un contratto fino al 2023 ed è diventato un Diable Rouge. Potrebbe essere il momento giusto per lui. Se c’è un progetto che lo affascina e riceviamo come proposta una cifra interessante, non verrà bloccato. Tuttavia, vorremmo mantenerlo in rosa. L’accordo fatto fra gli azionisti del club ci permette di non doverlo cedere”.

Chi è Albert Sambi Lokonga

Albert-Mboyo Sambi Lokonga è un calciatore belga, centrocampista dell’Anderlecht e della Nazionale Under-21 belga. Si tratta di un classe 1999, è ancora giovane e con importanti margini di miglioramento. E’ un centrocampista centrale, forte fisicamente ma che ha dimostrato di essere forte anche in fase di inserimento, può e deve migliorare dal punto di vista tecnico. E’ cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, l’esordio si è registrato in prima squadra il 22 dicembre 2017 contro l’Eupen. L’8 novembre 2018 ha esordito in Europa League nella sfida contro il Fenerbahce. E’ stato preso anche in considerazione dalla Nazionale del Belgio, dall’Under 17 alla prima squadra.