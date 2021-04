Europei, no ai vaccini per i calciatori e si va verso l’allargamento delle rose. Ok al 25% dei tifosi

Arrivano interessanti indicazioni in vista dell’Europeo. Si preannuncia una competizione ricca di emozioni, l’Italia si candida ad essere una grande protagonista. Il rendimento con Mancini in panchina è stato veramente entusiasmante, la squadra è anche impegnata per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 e l’inizio è stato incoraggiante. Nel frattempo è arrivata una notizia molto importante, il Governo ha dato l’ok alla presenza del 25% del pubblico allo stadio, l’Italia ospiterà dunque la manifestazione.

Le novità sull’Europeo

Inoltre si registrano aggiornamenti interessanti e che riguardano l’Europeo. Sono arrivate delle decisioni dalla Uefa: si va verso l’allargamento delle rose, secondo quanto riporta ‘Repubblica’ verrà dato l’ok alla convocazione di 25 calciatori, mentre non sarà data la possibilità di vaccinare i protagonisti.