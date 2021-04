Europei, sorteggi e criteri per l’ingresso allo stadio: chi potrà entrare all’Olimpico

Il Governo ha dato l’ok per l’ingresso degli spettatori allo stadio in occasione dell’Europeo, si tratta di una boccata d’ossigeno per l’Italia che potrà ospitare la competizione. La squadra di Roberto Mancini si candida ad essere un’assoluta protagonista, il rendimento è stato ben al di sopra delle aspettative e gli azzurri sono in grado di togliersi tante soddisfazioni. Il Ct ha avuto il merito di convincere anche i più scettici, la squadra gioca un ottimo calcio ma ha avuto soprattutto il merito di riportare entusiasmo dopo la debacle della mancata qualificazione del Mondiale 2018. Cresce l’attesa per i prossimi impegni, dalle qualificazioni ai Mondiali all’Europeo.

Europei, i criteri per l’ingresso allo stadio

Sarà consentito l’ingresso allo stadio del 25% della sua capacità, l’Olimpico potrà contare dunque su circa 18 mila spettatori. E’ già partita la macchina organizzativa. La vendita dei biglietti dovrebbe avvenire tramite sorteggio, ma non basterà solo il tagliando per garantirsi la presenza all’interno dell’impianto. Sarà previsto il via libera per chi ha già ricevuto il vaccino, a chi ha già avuto il Covid con test sierologico o a chi effettuerà un tampone rapido con esito negativo nelle 24-48 ore precedenti alla gara. Saranno quattro i settori aperti con l’intenzione di mantenere il distanziamento ed evitare assembramenti.