Gosens, i compagni regalano la maglia di Cristiano Ronaldo: la reazione dell’atalantino [VIDEO]

Nella sua biografia il calciatore dell’Atalanta Gosens aveva raccontato un aneddoto, quello di aver ricevuto un netto rifiuto da parte di Cristiano Ronaldo. Il sogno dell’olandese era quello di scambiarsi la maglia con il portoghese, il calciatore della Juventus però non ha accettato. L’intervista di Gosens ha fatto molto discutere e scatenato tantissime reazioni, non sono mancate le critiche nei confronti di CR7. Quella di oggi è stata una giornata particolare per l’atalantino che ha realizzato il suo obiettivo.

I compagni di squadra hanno deciso di rimediare e hanno regalato a Gosens la maglia proprio di Cristiano Ronaldo. La reazione dell’olandese è stata tutta da ridere, la scena è stata ripresa dal centrocampista Freuler e successivamente pubblicata sul profilo Instagram. In poco tempo le immagini hanno fatto il giro del web. In basso il VIDEO.