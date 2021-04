I pronostici di Serie A 28ª giornata, i consigli di CalcioWeb: la Juventus può riscattarsi, Inter e Milan rischiano

Dopo la pausa per le Nazionali si torna in campo per il campionato di Serie A, si gioca la 28esima giornata. La stagione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo interessanti indicazioni per la zona scudetto, ma è sempre più avvincente anche la corsa Champions League e salvezza. Il programma è tutto concentrato nella giornata di sabato, si parte con il match tra Milan e Sampdoria con i rossoneri che sperano di confermarsi in zona scudetto. Alle 15 in campo Napoli e Roma rispettivamente contro Crotone e Sassuolo, l’Atalanta non ha intenzione di fermarsi contro l’Udinese mentre la Lazio affronta lo Spezia. Per la zona salvezza Benevento-Parma e Genoa-Fiorentina, chiude la trasferta dell’Inter contro il Bologna.

I pronostici di Serie A, 28ª giornata

MILAN-SAMPDORIA OVER 1,5 – Non è una partita facile per i rossoneri, i blucerchiati sono una squadra imprevedibile e possono portare a casa un risultato positivo.

ATALANTA-UDINESE OVER – Come al solito tanti gol quando in campo c’è l’Udinese. I bianconeri sono in grado di rendersi pericolosi, ma i padroni di casa sono nettamente superiori.

LAZIO-SPEZIA 1+OVER – I biancocelesti possono rientrare in corsa anche per la Champions League, lo Spezia è in lotta per la salvezza ma non sembra in grado di tornare a casa con un risultato positivo.

NAPOLI-CROTONE 1 – La compagine di Gennaro Gattuso è nettamente favorita e non dovrebbe avere problemi a conquistare i tre punti.

SASSUOLO-ROMA GOAL – Si affrontano due squadre che giocano un ottimo calcio, si preannuncia una partita apertissima.

TORINO-JUVENTUS 2 – I bianconeri non possono permettersi un passo falso dopo la debacle contro il Benevento. I granata sono in difficoltà.

BOLOGNA-INTER X2 – I nerazzurri sono lanciati verso la vittoria dello scudetto, ma contro la squadra di Mihajlovic non sarà comunque facile conquistare i tre punti.

LE ALTRE PARTITE