Ibrahimovic, piove sul bagnato: “lo svedese e la società di scommesse, rischia la sospensione fino a 3 anni”

E’ una stagione dai due volti per Zlatan Ibrahimovic: in campo il bilancio è stato assolutamente positivo, fuori dal rettangolo di gioco alcune soddisfazioni ma anche qualche brutta notizia, avrebbe infatti violato il codice Fifa. Lo svedese è protagonista di una stagione entusiasmante, si è confermato come uno degli attaccanti più forti del campionato e l’obiettivo è quello di chiudere il torneo con il Milan al secondo posto. La sua assenza è stata decisiva per l’eliminazione in Europa League contro il Manchester United. Si è messo in mostra anche a Sanremo in un nuovo ruolo, ma le ultime vicende hanno portato momenti di nervosismo.

I guai di Ibrahimovic

Ibrahimovic è reduce dall’espulsione in campionato contro il Parma a causa delle proteste contro l’arbitro, poi alcune notizie pubblicate dalla stampa: l’accusa di aver ucciso un leone e quella del pranzo a Milano in zona rossa. Adesso una nuova vicenda che potrebbe portare conseguenze. La notizia arriva direttamente dalla Svezia, secondo quanto riporta Aftonbladet Zlatan avrebbe violato il codice etico Fifa e Uefa perché co-proprietario del marchio di scommesse sportive Bethard.com, con sede a Malta. Gli organi Fifa non permettono ai calciatori di avere interessi finanziari in aziende di questo genere. Nel mirino sarebbero finite sia le ultime gare di qualificazione mondiale sia i match di Europa League. Ibra rischia da una multa di circa centomila euro fino all’eventuale sospensione da tutte le attività legate al calcio per un massimo di tre anni.