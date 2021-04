Il mistero dell’espulsione di Ibrahimovic: l’arbitro Maresca avrebbe frainteso una frase dello svedese

E’ sempre più mistero sull’espulsione di Zlatan Ibrahimovic, l’arbitro Maresca avrebbe frainteso una frase pronunciata dal calciatore svedese. L’episodio si è verificato in occasione della partita della 30esima giornata del campionato di Serie A tra Parma e Milan, per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2. Vantaggio ospite siglato da Rebic, sempre nel primo tempo il raddoppio del centrocampista Kessie. Poi l’espulsione di Zlatan Ibrahimovic che ha rimesso in gioco il Parma ed il gol di Gagliolo. Nel finale il forcing finale dei padroni di casa, ma il risultato non cambia più. Tre punti preziosi per la squadra di Pioli per mantenere il secondo posto.

Il giallo dell’espulsione di Ibrahimovic

E’ giallo sull’espulsione di Zlatan Ibrahimovic, la frase dello svedese potrebbe essere stata fraintesa. E’ spuntato un video di una discussione tra l’attaccante e l’arbitro: “Mi sembra strano, eh?”, il direttore di gara potrebbe aver capito: “Sei un bastardo, eh?”. Una conferma era arrivata già da Pioli al termine della partita: “Ho parlato con Zlatan e mi ha detto che non lo ha assolutamente offeso. Ha discusso ma non gli ha mancato di rispetto. Poi non ho parlato con Maresca e non so la sua versione. L’ultima frase che gli avrebbe detto è: “Allora non ti interessa quello che dico io”. Dispiace perché Ibra stava bene in campo”.