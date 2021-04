Il tabellone di Europa League, i quarti: il Manchester United controlla, dominio dell’Arsenal. Le semifinali

Non solo la Roma, si sono giocate altre partite per i quarti di Europa League ed il tabellone è stato definito. La squadra di Fonseca rischia, ma alla fine è riuscita a staccare il pass per la semifinale, niente da fare per l’Ajax. Tutto facile anche per il Manchester United che ha vinto anche nella partita di ritorno, 2-0 il risultato finale contro il Granada con le reti di Cavani e autogol di Vallejo. Dopo il rischio dell’andata (1-1) domina l’Arsenal sul campo dello Slavia Praga, doppietta di Lacazette. Nell’altro match successo e qualificazione del Villarreal, gli spagnoli hanno avuto la meglio della Dinamo Zagabria. La Roma in semifinale dovrà vedersela con il Manchester United.

I risultati di Europa League, i quarti

MANCHESTER UNITED -GRANADA 2-0

-GRANADA 2-0 ROMA -AJAX 1-1

-AJAX 1-1 SLAVIA PRAGA- ARSENAL 0-4

0-4 VILLARREAL-DINAMO ZAGABRIA 2-1

Le semifinali