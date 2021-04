Juventus, futuro ancora in Serie A per Buffon? Pazza idea Atalanta, due nomi per il sostituto

Buffon è ancora in grado di fornire un ottimo contributo al mondo del calcio. Nonostante i 43 anni il portiere continua a confermarsi come uno dei migliori in circolazione e si sente ancora in grado di raggiungere nuovi record. Gigi è ovviamente legato moltissimo alla Juventus ma ha già dimostrato di voler seguire l’aspetto personale, il Psg è stata una parentesi comunque positiva e sembra probabile un’altra avventura lontano da Torino. Le presenze in stagione con la maglia della Juventus sono state comunque poche e per il futuro lo spazio è destinato a ridursi ancora di più. I bianconeri sono in contatto con Mino Raiola per Gigio Donnarumma, l’arrivo del milanista dovrebbe portare anche all’addio di Szczesny.

Il futuro di Buffon

Sono arrivate già tante offerte dall’estero per Gigi Buffon, ma il portiere vorrebbe rimanere ancora in Serie A. L’intenzione del portierone è quella di giocare anche in Champions League ed una squadra pienamente in corsa per raggiungere l’obiettivo è l’Atalanta. Insieme potrebbero scrivere un capitolo ‘romantico’ della storia del calcio, i nerazzurri rappresentano ormai una realtà anche a livello europeo ed in campionato lottano per gli obiettivi più prestigiosi. L’operazione non si preannuncia facile, ma con un sacrificio da una parte e dall’altra la fumata bianca non è da escludere. La trattativa non è ancora partita ufficialmente, ma si tratta di una suggestione che potrebbe diventare realtà. L’Atalanta sembra intenzionata a sostituire Gollini con Buffon, i tifosi nerazzurri pensano in grande. E la Juventus valuta due nomi per il dodicesimo: Perin e Audero.