Juventus, paura per Paolo Gozzi: trauma cranico per il calciatore dell’Under 23

Le ultime ore sono state di apprensione per le condizioni di Paolo Gozzi, calciatore della Juventus U23. Un episodio pericoloso si è verificato nella giornata di mercoledì: a Pistoia, nel recupero delle trentunesima giornata del girone A di Serie C, il difensore ha avuto la peggio in uno scontro di gioco, perdendo i sensi e accasciandosi a terra. Immediati sono arrivati i soccorsi dei sanitari, poi il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso. Il calciatore ha riportato un trauma cranico ed è stato sotto osservazione per alcune ore. Poi il rientro a Torino.

Chi è Paolo Gozzi

Paolo Gozzi è un calciatore della Juventus, attualmente impegnato nel campionato di Serie C con l’Under 23. Si tratta di un classe 2001, quindi con ampi margini di miglioramento ma che ha già dimostrato di essere pronto per alti livelli. E’ un difensore centrale che può essere impiegato sia a destra che a sinistra, la sua carriera è iniziata nel 2015 sempre alla Juventus, la trafila è partita dalle giovanili fino alla prima squadra. Indimenticabile l’esordio nel campionato di Serie A: due anni fa Massimiliano Allegri lo buttò nella mischia nella partita contro la Spal, 90 minuti che hanno permesso al calciatore di lanciarsi nel campionato che conta. Si tratta di un calciatore roccioso, molto fisico ed in grado di fare la differenza nel calcio di oggi.