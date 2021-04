La cessione della Sampdoria: Gianluca Vialli prepara un nuovo assalto al club blucerchiato

Torna alla ribalta il nome di Gianluca Vialli come nuovo presidente della Sampdoria. Il club blucerchiato è stato protagonista di una stagione nel complesso positiva, in classifica occupa la nona posizione e può essere considerato un risultato di altissimo livello. L’intenzione è quella di concludere il campionato nel miglior modo possibile e togliersi altre soddisfazioni. E’ una situazione incerta sul fronte societario, ancora da chiarire tutti gli aspetti tecnici. E’ incerto il futuro dell’allenatore Ranieri, mentre la rosa potrebbe essere rivoluzionata. Ma il primo nodo da sciogliere è quello della cessione societaria.

Il ritorno di fiamma di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli non si è assolutamente dimenticato della Sampdoria e starebbe pensando ad un nuovo assalto. Una conferma è arrivata direttamente dall’ex presidente Enrico Mantovani, interessanti indicazioni all’emittente genovese Telenord: “Conoscendo molto bene Luca non sarei assolutamente sorpreso se arrivassero notizie in merito all’arrivo alla Sampdoria. Ho raramente avuto la possibilità di conoscere qualcuno nella mia vita con la forza di volontà, la caparbietà che ha dimostrato Luca in tutte le cose che ha fatto nella sua vita”.

“So, con assoluta certezza, che se uno gli dovesse chiedere, a prescindere da altre cose, quali potrebbero essere le ambizioni nell’ambito sportivo, essere coinvolto nella Sampdoria a livello importante per Luca rientrerebbe nelle prime posizioni”.