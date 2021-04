Lazio, Simone Inzaghi positivo al Coronavirus

Anche Simone Inzaghi è risultato positivo al Coronavirus, la conferma è arrivata dalla moglie dell’allenatore. La Lazio è reduce da un periodo ottimo in campionato, la squadra è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League, ma dovrà mettere in serie un filotto di vittorie. L’allenatore Inzaghi sarà costretto a saltare la trasferta contro il Verona.

La conferma della positività di Inzaghi è arrivata dalla moglie, Gaia Lucariello, con una storia su Instagram. “Ci tenevo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia, dopo un tampone fatto a domicilio, è risultata positiva al coronavirus. Stiamo bene e in isolamento come da protocollo. Un abbraccio”.