Milan, tiene banco il futuro di Calhanoglu: sirene dalla Premier, la Juventus è ‘fredda’

Il Milan è concentrato sulla stagione in corso con l’obiettivo di chiudere il campionato di Serie A al secondo posto, ma a tenere banco sono anche i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. I rossoneri sono stati protagonista di una stagione molto importante, in Serie A possono pensare ancora allo scudetto ma anche il secondo posto sarebbe un risultato eccezionale. L’intenzione è quella di alzare l’asticella, l’obiettivo della dirigenza è quella di costruire una squadra competitiva anche in vista della prossima Champions League. Le basi sono solide e la squadra dovrà essere completata con calciatori di esperienza e qualità.

I rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu

Due big sono in scadenza di contratto con il Milan, si tratta del portiere Donnarumma e del trequartista Calhanoglu. Soprattutto per l’estremo difensore la trattativa non è per nulla facile, è pronto l’assalto di tante squadre in Italia ed all’estero. Il turco ha dimostrato di essere un calciatore prezioso, dotato di grande qualità è riuscito in diverse occasioni a spaccare le partite. Le parti sono in contatto per provare a raggiungere l’intesa, ma ancora la fumata bianca è distante. In caso di mancato accordo il futuro potrebbe essere in Premier League, mentre è ‘freddo’ l’interesse della Juventus.