Napoli, idee chiare per il dopo-Gattuso: in pole c’è Juric, ma si valutano altre due piste

Il Napoli sta disputando una stagione troppo altalenante, le qualità della squadra non sono in discussione ed il rendimento con Gattuso in panchina può essere considerato comunque positivo. In Europa League il percorso è stato un pò deludente, mentre in campionato è ancora pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, il distacco dal quarto posto è di appena due punti. Sono in corso valutazioni anche per la prossima stagione, l’allenatore Gattuso non sarà confermato. E’ stata già presa una decisione in comune, le ultime incomprensioni con l’ambiente e con il presidente De Laurentiis hanno portato alla rottura.

I nomi per il sostituto di Gattuso

Le idee sono chiare in casa Napoli sul nome del sostituto. Sono stati effettuati dei sondaggi ma che non sono andati a buon fine. E’ da escludere un ritorno di Maurizio Sarri, così come quello di Benitez. Non ci sono possibilità di convincere Massimiliano Allegri, sia per una questione economica ma anche tecnica. Ecco perché il nome in pole per la prossima stagione è Ivan Juric. L’allenatore dell’Hellas Verona ha dimostrato ancora una volta di essere un ottimo tecnico ed il rendimento della squadra è stato ben al di sopra delle aspettative. Le alternative sono due: Italiano dello Spezia e De Zerbi del Sassuolo. Le prossime settimane saranno decisive, ma il Napoli ha le idee chiare: Juric è in pole.