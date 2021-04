Nicola Ventola punzecchia la Juventus: “ormai è diventata una seconda scelta”

La Juventus fa sempre molto discutere, anche l’ex calciatore Nicola Ventola ha deciso di punzecchiare il club bianconero. La stagione della Vecchia Signora non è stata sicuramente all’altezza, in Serie A occupa la terza posizione e deve confermare il piazzamento in Champions League mentre in Europa non è andata oltre gli ottavi di finale, l’eliminazione contro il Porto non è stata ancora digerita dalla dirigenza. La Juventus sta pensando ad una mezza rivoluzione per la prossima stagione, il tecnico Andrea Pirlo dovrà guadagnarsi la panchina almeno con la qualificazione in Champions League, poi la situazione più calda sul fronte calciomercato è quella che riguarda Cristiano Ronaldo.

La Juventus non è più considerata tra le squadre top in Europa ed il rendimento in Champions League lo conferma. Il club bianconero rischia di essere una seconda scelta anche sul fronte calciomercato, non sarà di certo facile convincere ad indossare la maglia bianconera a calciatori del calibro di Haaland o Mbappè. E’ quanto sottolineato anche da Nicola Ventola durante la trasmissione “Bobo TV”: “credo che la Juventus possa prendere solo Icardi. Per tutti gli altri ormai è diventata una seconda scelta. Se Haaland ha il PSG, il Barcellona, il Real Madrid che lo vogliono, perché dovrebbe accettare la Juve?”.