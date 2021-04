Sampdoria, la questione Ranieri è calda: le voci di dimissioni, la smentita ed i nomi del sostituto

La stagione della Sampdoria può essere considerata nel complesso positiva, ma a tenere banco è il futuro e la posizione dell’allenatore Ranieri. Il club blucerchiato occupa il decimo posto del campionato di Serie A e la quota salvezza è stata quasi raggiunta: in 29 partite la squadra ha collezionato 36 punti frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, i risultati sono stati in linea con l’obiettivo di inizio stagione. L’allenatore Ranieri ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo tecnico e l’obiettivo è quello di togliersi altre soddisfazioni fino al termine della stagione e raggiungere il miglior risultato possibile.

Sampdoria, la posizione di Ranieri

La dirigenza ha intenzione di alzare l’asticella e sta valutando le mosse per la prossima stagione. La prima riguarda proprio la decisione sull’allenatore, i rapporti con Ranieri non sembrano positivi. Secondo alcune voci che sono circolate nelle ultime settimane, l’ex Leicester avrebbe addirittura pensato alle dimissioni a causa dei problemi sul rinnovo del contratto che riguardano situazioni dal punto di vista tecnico e economico. Il presidente Ferrero ha deciso di smentire a Radio Kiss Kiss: “E’ il mio allenatore e non si tocca. Non ho fatto alcun casting sugli allenatori, io e Ranieri andiamo d’amore e d’accordo. A fine anno ci vedremo, io voglio fare una grande squadra”. Ma la situazione è ancora molto incerta, tanto che sono iniziate a circolare le prime voci sul successore. La Sampdoria starebbe valutando i profili di Stankovic, D’Aversa e Semplici. Le altre soluzioni portano a Paolo Zanetti del Venezia e Alessio Dionisi dell’Empoli.