Serie A, anticipi e posticipi dalla 16ª alla 18ª di ritorno. La data di Lazio-Torino

La Serie A entra sempre più nel vivo, la stagione è pronta a regalare le ultime emozioni per gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Aggiornamenti anche sul Lazio-Torino, sfida rinviata a causa di alcuni casi di Coronavirus riscontrati nel club granata. “In ottemperanza alla decisione della Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale depositata il 30 marzo 2021 e vista la delibera assunta dal Consiglio di Lega il 24 aprile 2021, si comunica che la gara di Campionato di Serie A TIM LAZIO-TORINO, valevole per la 6a giornata di ritorno e programmata per martedì 2 marzo 2021, sarà recuperata il giorno martedì 18 maggio 2021 alle ore 20.30”.

SERIE A TIM 2020/2021 ANTICIPI E POSTICIPI

16a GIORNATA RITORNO

Sabato 8 maggio 2021 ore 15.00 SPEZIA – NAPOLI

Sabato 8 maggio 2021 ore 15.00 UDINESE – BOLOGNA

Sabato 8 maggio 2021 ore 18.00 INTER – SAMPDORIA

Sabato 8 maggio 2021 ore 20.45 FIORENTINA – LAZIO

Domenica 9 maggio 2021 ore 12.30 GENOA – SASSUOLO

Domenica 9 maggio 2021 ore 18.00 ROMA – CROTONE

Domenica 9 maggio 2021 ore 20.45 JUVENTUS – MILAN

17a GIORNATA RITORNO

Martedì 11 maggio 2021 ore 20.45 NAPOLI – UDINESE

Mercoledì 12 maggio 2021 ore 18.30 CAGLIARI – FIORENTINA

Giovedì 13 maggio 2021 ore 20.45 CROTONE – HELLAS VERONA

18 a GIORNATA RITORNO

Sabato 15 maggio 2021 ore 15.00 GENOA – ATALANTA

Sabato 15 maggio 2021 ore 15.00 SPEZIA – TORINO

Sabato 15 maggio 2021 ore 18.00 JUVENTUS – INTER

Sabato 15 maggio 2021 ore 20.45 ROMA – LAZIO

Domenica 16 maggio 2021 ore 12.30 FIORENTINA – NAPOLI

Domenica 16 maggio 2021 ore 18.00 PARMA – SASSUOLO

Domenica 16 maggio 2021 ore 20.45 MILAN – CAGLIARI

Lunedì 17 maggio 2021 ore 20.45 HELLAS VERONA – BOLOGNA