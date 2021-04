Serie A, la corsa salvezza: il calendario a confronto, è guerra aperta per evitare il terzultimo posto

Non solo le indicazioni per la Champions League, anche la corsa salvezza è entrata nella fase decisiva. Nel dettaglio sono due le squadre che possono considerarsi con un piede e mezzo nel campionato di Serie B, stiamo parlando di Crotone e Parma: la squadra di D’Aversa ha fallito l’ultima chance proprio contro i calabresi e le possibilità di mantenere la categoria sono ormai minime. In grande spolvero il Cagliari, la squadra di Semplici è reduce da una rimonta in classifica veramente incredibile, in difficoltà il Benevento con la squadra di Filippo Inzaghi che sente il fiato sul collo. Brutti passi falsi di Spezia e Torino, ottimo punto della Fiorentina contro la Juventus. Tre punti d’oro per il Genoa, la squadra di Ballardini non è ancora salva.

Le squadre in lotta per evitare il terzultimo posto

GENOA 36 PUNTI – Il successo contro lo Spezia ha avvicinato tantissimo alla salvezza. L’obiettivo non è stato ancora raggiunto, ma la squadra è in grandissima forma. La rosa sembra attrezzata per chiudere i conti già nelle prossime due giornate.

Lazio-Genoa

Genoa-Sassuolo

Bologna-Genoa

Genoa-Atalanta

Cagliari-Genoa

FIORENTINA 34 PUNTI – La squadra è sicuramente forte, ma la stagione è stata ben al di sotto delle aspettative. Vlahovic sta trascinando i viola con gol ed ottime prestazioni, la strada sembra in discesa verso l’obiettivo salvezza.

Bologna-Fiorentina

Fiorentina-Lazio

Cagliari-Fiorentina

Fiorentina-Napoli

Crotone-Fiorentina

SPEZIA 33 PUNTI – L’avvio di stagione molto positivo è un lontano ricordo, le ultime prestazioni dello Spezia non sono state incoraggianti. L’allenatore Italiano è riuscito a tirare fuori il massimo dalla squadra, il compito non si preannuncia facile verso la salvezza. Decisive le prossime due partite contro squadre difficili da affrontare.

Verona-Spezia

Spezia-Napoli

Sampdoria-Spezia

Spezia-Torino

Spezia-Roma

TORINO 31 PUNTI – La partita contro il Napoli è stata deludente, i granata non sono stati quasi mai nel match. La classifica continua ad essere pericolosa, deve recuperare una gara ma le possibilità di portare a casa un risultato positivo contro la Lazio sono basse. Il calendario è favorevole.

Torino-Parma

Verona-Torino

Torino-Milan

Spezia-Torino

Lazio-Torino

Torino-Benevento

CAGLIARI 31 PUNTI – I sardi sono la squadra più in forma tra quelle in lotta per la salvezza e sono stati protagonisti di una rimonta entusiasmante. Nelle ultime tre partite il Cagliari ha conquistato 9 punti, la squadra è fortissima e le chance di salvezza sono a questo punto alte. Il calendario regala gioie e dolori.

Napoli-Cagliari

Benevento-Cagliari

Cagliari-Fiorentina

Milan-Cagliari

Cagliari-Genoa

BENEVENTO 31 PUNTI – La squadra di Filippo Inzaghi è in caduta libera ed è la principale indiziata alla retrocessione. La rosa non sembra attrezzata per mantenere la categoria. Il Benevento dovrà fare i conti con due trasferte da brividi contro Milan e Atalanta.