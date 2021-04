Serie A, la corsa salvezza: il Crotone si gioca il tutto per tutto, il Benevento si è complicato la vita. Il calendario a confronto

La 30esima giornata del campionato di Serie A si è chiusa con il successo del Sassuolo contro il Benevento, sono arrivate nuove indicazioni per la salvezza. La corsa per evitare la retrocessione è sempre più avvincente, l’unica squadra che sembra tagliata fuori è il Crotone ma anche Parma e Cagliari possono essere considerate nei guai. L’ultimo turno ha regalato due scatti molto importanti, Torino e Spezia hanno conquistato punti quasi decisivi per raggiungere l’obiettivo ma dovranno comunque guadagnarsi la salvezza nelle prossime sfide. La classifica è molto corta ma squadre come Udinese, Genoa, Spezia non dovrebbero rischiare, dalla Fiorentina in giù è invece bagarre.

CROTONE 15 PUNTI – I calabresi sono reduci da quattro sconfitte consecutive e le speranze di salvezza sono ridotte all’osso. Nelle ultime sfide sono stati anche sfortunati, contro lo Spezia ha dovuto fare i conti con la rimonta nei minuti finali. L’arrivo di Cosmi è stato positivo ma sembra troppo tardi per l’obiettivo salvezza. Si giocherà il tutto per tutto nelle prossime due partite.

CROTONE-UDINESE

CROTONE-SAMPDORIA

PARMA 20 PUNTI – E’ arrivato qualche piccolo segnale dalle ultime partite, ma la situazione continua ad essere delicatissima. Contro il Milan la squadra ha dimostrato di essere ancora viva, ma non saranno consentiti più passi falsi. Contro il Cagliari sarà l’ultima spiaggia.

CAGLIARI-PARMA

JUVENTUS-PARMA

CAGLIARI 22 PUNTI – La stagione del club sardo è arrivata ad un bivio, contro il Parma è probabilmente l’ultima chance per tornare in corsa per la salvezza. Sono arrivate quattro sconfitte consecutive che hanno complicato tantissimo la situazione.

CAGLIARI-PARMA

UDINESE-CAGLIARI

TORINO 27 PUNTI – I granata sono reduci da quattro punti nelle ultime due partite, il pareggio contro la Juventus ed il successo contro l’Udinese. Deve anche recuperare la partita contro la Lazio, le prossime due gare possono essere considerate difficili.

TORINO-ROMA

BOLOGNA-TORINO

BENEVENTO 30 PUNTI – La sconfitta contro il Sassuolo ha complicato moltissimo la situazione. La squadra di Filippo Inzaghi non è assolutamente salva, nelle prossime due partite trasferte decisive.

LAZIO-BENEVENTO

GENOA-BENEVENTO

FIORENTINA 30 PUNTI – La sconfitta casalinga contro l’Atalanta è stata dolorosa. La stagione dei viola è stata sicuramente al di sotto delle aspettative, anche in questo caso due trasferte consecutive.