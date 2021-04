Serie B, definite le date di playoff e playout. Novità anche sui diritti tv

Il campionato di Serie B è entrato ormai nella fase decisiva, le squadre sono in corsa per gli obiettivi di promozione e salvezza. Il torneo si è confermato come al solito molto equilibrato e preannuncia grande spettacolo in vista di playoff e playout. E’ andata in scena l’assemblea di Lega Serie B in videoconferenza, presenti tutte le società. In apertura il presidente Mauro Balata ha ricordato la figura di Giuseppe Carratelli, noto giurista e storico presidente del Cosenza Calcio.

Sul tema diritti televisivi stagioni 2021-2024 è stata approvata l’offerta al mercato in forma non esclusiva per le dirette a pagamento del prossimo triennio di Serie BKT. L’offerta, che sarà pubblicata nella giornata di domani, prevede due pacchetti, uno per le due piattaforme satellite e digitale terrestre e un secondo per quella internet comprensiva dell’OTT e mobile.

Definite le date di playoff e playout della stagione 2020/2021, che dovranno necessariamente prevedere gli impegni dei campionati europei delle Nazionali maggiori e Under 21:

Lunedi 10 maggio 2021 – Turni preliminari

Venerdi 14 maggio 2021 – Semifinali andata

Martedi 18 maggio 2021 – Semifinali ritorno

Sabato 22 maggio 2021 – Finale andata

Giovedi 27 maggio 2021 – Finale ritorno

Sabato 15 maggio 2021 – Andata Playout

Venerdi 21 maggio 2021 – Ritorno Playout