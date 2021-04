Superlega, Commisso durissimo: “Juventus, Inter e Milan irrispettose”

Continuano ad arrivare reazioni dopo il caos Superlega. Le intenzioni di Inter, Juventus e Milan hanno scatenato le furie delle altre squadre che hanno chiesto addirittura l’esclusione dei club dal campionato. Intervento durissimo da parte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il numero uno ha parlato dai canali del club: “Non parlo da molto, tutti mi dicono di parlare sulla Superlega. L’ho fatto tre anni fa, sono scappato dall’America perché mi piace il calcio com’è qui. Mi piace il rischio, non chiuso come si fa negli USA”.

“Le 12 fondatrici? Sono state irrispettose. Io sono venuto qui rispettando le regole ed il sistema calcio, europeo e non solo italiano. Non mi sta bene che le cose cambino dopo due anni, non va bene ai tifosi e alla Fiorentina. Non ho mai visto un progetto annunciato e ritirato in due giorni, perché non si sono consigliati coi loro tifosi? Perché le squadre di Serie A non mi hanno parlato? Perché non c’è stata trasparenza in Lega dove siamo soci? Le 12 squadre hanno ricavi da quasi 600 milioni prima del Covid, sono sei o sette volte più grandi di noi: non gli basta?”.