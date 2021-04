Superlega, sospiro di sollievo per i club: nessuna sanzione immediata, la decisione è stata rimandata

La Uefa ha riunito il Comitato esecutivo e ha deciso di non adottare sanzioni nei confronti dei 12 club che avevano aderito alla Superlega, almeno per il momento. Real Madrid, Manchester City e Chelsea non saranno escluse dalle semifinali di Champions League, in ballo ci sono anche questioni legate ai diritti tv ed il danno economico sarebbe troppo grande. Si sta pensando a nuove regole per impedire altri eventuali dietrofront nelle prossime stagioni di Champions. Si è creata una spaccatura su Juventus e Real Madrid, alcuni club avrebbero spinto per l’esclusione delle due squadre dalla prossima Champions League, altri si sarebbero accontentati solo di una multa. Alla fine sarebbe passata la mano leggera anche nei confronti di Juventus e Real Madrid. L’argomento è stato rimandato a data da destinarsi.

Jp Morgan, addio Superlega

Anche Jp Morgan ha deciso di abbandonare il progetto della Superlega: “Abbiamo evidentemente valutato male l’impatto che poteva avere questo accordo sull’intera comunità calcistica e l’influenza che avrebbe potuto avere nel futuro. Impareremo da questo”. Secondo quanto riportato dalla Reuters e da Tariq Panja, esperto giornalista del New York Times, sarebbe questa la posizione Jp Morgan in merito alla Superlega. Si tratta del principale finanziatore del progetto ed avrebbe messo sul piatto 3,5 miliardi di euro per le 12 società fondatrici del nuovo torneo. Poi il passo indietro delle sei squadre inglesi ha fatto saltare tutto.