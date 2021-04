Tensione altissima in casa Roma: duro confronto tra Fonseca e la squadra

Il pareggio contro il Sassuolo non è stato gradito in casa Roma, è andato in scena un duro confronto tra l’allenatore Fonseca, il ds Pinto e la squadra. La stagione dei giallorossi è nel complesso positiva, ma le ultime prestazioni rischiano di compromettere il percorso in campionato. In particolar modo le ultime tre partite non sono state all’altezza, la Roma ha raccolto appena un punto proprio contro la squadra di De Zerbi, prima le sconfitte contro Parma e Napoli. Al momento occupa la settima posizione, un risultato che non è sicuramente positivo ma la classifica è ancora cortissima.

Il duro confronto alla Roma

La stagione può regalare ancora delle soddisfazioni alla Roma, i giallorossi sono l’unica squadra italiana rimasta in corsa per l’Europa. La compagine di Fonseca sarà chiamata dalla trasferta contro l’Ajax per i quarti di finale di Europa League, l’obiettivo è tornare a casa con un risultato positivo e poi giocarsi tutto nella partita di ritorno. Prima dell’allenamento di oggi è andato in scena un incontro tra Fonseca, il ds Pinto e la squadra, i toni sono stati accesi. Gli ultimi risultati hanno portato malumore, ma il tecnico ha confermato la volontà di lottare fino all’ultima partita. Lo stesso allenatore si gioca la conferma in panchina per la prossima stagione.