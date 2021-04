Tensione prima di Torino-Juventus: striscione durissimo dei tifosi bianconeri contro la squadra [FOTO]

E’ sempre più alta la tensione in casa Juventus. I bianconeri sono pronti a scendere in campo per la partita del campionato di Serie A contro il Torino, un derby che non ha bisogno di presentazione. I tifosi bianconeri sono delusi dal rendimento della squadra e hanno esposto uno striscione durissimo.

La Juventus è distante 10 punti dalla vetta della classifica occupata dall’Inter e non sembra in grado di tornare in corsa per lo scudetto. Anche l’eliminazione in Champions League non è andata giù ai supporter, prima del match striscione durissimo dei tifosi della Juventus contro la squadra: “Avete a cuore solo social, sponsor e milioni. Pensate al derby‼️ Fuori i cogl…‼️”, il messaggio è riferito anche alla festa organizzata da McKennie e che ha visto la presenza anche di Dybala e Arthur.