Atalanta-Juventus, si gioca la finale di Coppa Italia: coprifuoco alle 24 per il pubblico

Si avvicina la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus e la decisione è stata quella di spostare il coprifuoco per il pubblico di un’ora per permettere ai tifosi di assistere al match anche nell’eventualità di tempi supplementari e rigori. La sfida si preannuncia scoppiettante tra due squadre che hanno l’obiettivo al alzare il trofeo: la stagione della squadra di Gasperini è stata entusiasmante, mentre quella dei bianconeri deludente.

Nel frattempo è stato concesso lo spostamento del coprifuoco alle 24. La Lega Serie A comunica in una nota che, “al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall’impianto Mapei Stadium di Reggio Emilia, il ministro della Salute ha firmato un’ordinanza, valida esclusivamente nella giornata del 19 maggio 2021 e in relazione allo svolgimento della finale di Coppa Italia TimVision 2020/2021 che si terrà a Reggio Emilia, per posticipare l’inizio del limite orario agli spostamenti (cosiddetto coprifuoco) alle ore 24″.