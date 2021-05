Serie A, Dal Pino a 360°: la Supercoppa in Arabia, il campionato a 18 squadre e le riforme

E’ il momento dei bilancio dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A. Già si pensa al futuro ed il particolar modo alla prossima stagione: il presidente Dal Pino ha parlato a Radio Anch’io Sport, tantissime indicazioni dalla Supercoppa alla riforma.

LA SUPERCOPPA IN ARABIA – “La prossima finale di Supercoppa italiana sarà in Arabia Saudita con il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio”.

LA SERIE A A 18 SQUADRE – “La riduzione della Serie A a 18 squadre è un tema discusso da molto tempo, molto caro a diverse società e anche in Figc. Dal 2024 avremo una nuova Champions con piu’ date, molte piu’ partite, quindi dobbiamo trovare queste date all’interno dei nostri campionati nazionali. Abbiamo gia’ modificato il format della Coppa Italia per diminuire gli impegni perche’ i giocatori non sono macchine”.

LA RIFORMA – “La Serie A ha bisogno di riforme, ne parliamo da tanto. Il nostro sistema ha 5 miliardi circa di debiti e dallo scoppio della pandemia la Serie A ha perso quasi un miliardo. Il tema si pone con grande urgenza: da un lato dobbiamo rilanciare la Serie A, dall’altra dobbiamo farlo virtuosamente perche’ la sostenibilita’ del sistema e’ a rischio e dobbiamo lavorare per creare un sistema sano. Oggi le societa’ hanno fatto grandi sacrifici e perso molti soldi, dobbiamo trovare un equilibrio che passera’ sicuramente anche attraverso un sacrificio anche dei calciatori, motivo per cui le nostre societa’ hanno chiesto la riduzione dei compensi dei giocatori”.