David Neres e Robert Arboleda arrestati: festino in Brasile con 124 persone

Arrivano brutte notizie per David Neres e Robert Arboleda: sono stati arrestati per aver partecipato a una festa clandestina. I calciatori di Ajax e San Paolo sono stati fermati dalle forze dell’ordine e successivamente portati in caserma per crimini contro la salute pubblica. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in villa: intorno alle 2 di notte erano presenti 124 persone al festino, la maggior parte senza mascherina e senza mantenere il distanziamento “Abbiamo incontrato due calciatori lì, dovrebbero essere loro a dare l’esempio”, ha dichiarato il federale Frota al termine dell’operazione.

Chi sono Neres e Arboleda

David Neres Campos è un calciatore brasiliano, attaccante dell’Ajax. E’ un classe 1997 e già autore di tante presenze. E’ un attaccante esterno che ama giocare a destra ma che è capace di disimpegnarsi anche a sinistra. Le prime esperienze si sono registrate al San Paolo, poi il passaggio in prima squadra. Nel 2017 è stato acquistato dall’Ajax ed è diventato un protagonista. Può vantare presenze anche con la Nazionale brasiliana.

Robert Abel Arboleda Escobar è un calciatore ecuadoriano, difensore del San Paolo. E’ un classe 1991. E’ cresciuto nelle giovanili dell’Olmedo, poi alcune esperienze in prestito. Indossa anche le maglia di Loja, Católica e infine San Paolo.