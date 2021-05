Gli squalificati in Serie A, il giudice sportivo: stangata nei confronti di Foggia

Sono stati pubblicati gli squalificati del campionato di Serie A, in 6 salteranno il prossimo turno. L’Inter continua il dominio, successo dei nerazzurri contro la Sampdoria. Non si ferma l’Atalanta che ha vinto sul campo del Parma, nello scontro Champions League dominio del Milan contro la Juventus, i rossoneri hanno vinto con il risultato di 0-3. Sconfitta della Lazio contro la Fiorentina, i viola ad un passo dall’obiettivo salvezza. In zona retrocessione blitz del Cagliari contro il Benevento, la situazione della squadra di Inzaghi è drammatica. Vittoria netta del Napoli contro lo Spezia, tutto facile per la Roma con il Crotone.

Gli squalificati in Serie A, il giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HOELGEBAUM PEREIRA Andreas Hugo (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NKOULOU NDOUBENA Nicolas Julio (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

RICCI Matteo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

c) DIRIGENTI

SQUALIFICA A TUTTO IL 25 MAGGIO 2021 ED AMMENDA DI € 10.000,00

FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive; per avere, successivamente, nello spazio antistante gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, rivolto epiteti gravemente ingiuriosi all’Arbitro e al VAR, non percepiti dai medesimi soggetti (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale); per avere infine, nel parcheggio interno dello stadio, mentre gli Ufficiali di gara si accingevano a uscire, rivolto al VAR, con atteggiamento intimidatorio, reiterate frasi irriguardose.