I risultati di Serie C, i playoff: impresa del Foggia, colpo contro il Catania

Si è giocato il primo turno dei playoff di Serie C, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva per la corsa promozione. Nel primo match successo del Cesena che ha avuto la meglio del Mantova, 2-1 il risultato finale. Colpo grosso del Grosseto contro il Lecco, il netto punteggio di 1-4 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Ottima prestazione del Palermo con il Teramo (2-0) grazie a Floriano su rigore e Luperini. Il colpo più importante è stato quello del Foggia contro il Catania, in gol Balde e Curcio. Bene anche la Juventus U23, Filippo Ranocchia e Brighenti trascinano i bianconeri. Ok Matelica, Juve Stabia e Albinoleffe. Triestina-Virtus Verona posticipata a causa dei casi di Coronavirus.

I risultati di Serie C, i playoff